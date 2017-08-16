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Умерла Вера Глаголева
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Рамблер
Умерла Вера Глаголева
Фото:
РИА Новости
Источник, близкий к семье
Веры Глаголевой
, сообщил " Московскому комсомольцу" о смерти актрисы.
Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание
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