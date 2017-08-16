Длительные просмотры сериалов превращает людей в зомби. К такому выводу пришли учёные из бельгийского Католического университета Лёвена. Об этом сообщает Journal of Clinical Sleep Medicine со ссылкой на исследователя Лизу Экселманс.

«Сериалы, которые можно смотреть запоями, такие как «Игра престолов» или «Живые мертвецы», часто имеют захватывающий и требующий постоянного внимания сюжет, который в буквальном смысле «привязывает» зрителя к экрану. Мы полагаем, что люди, которые смотрят их подобным образом, настолько сильно увлекаются происходящим на экране, что продолжают думать об этом даже тогда, когда пытаются заснуть», — заявила Экселманс.

По статистике компании Nielsen, самые популярные сериалы смотрят десятки миллионов человек по всему миру. В то же время отмечается, что людей, которые смотрят сразу много серий за один сеанс, в 2-3 раза больше тех, кто смотрит по одной серии в момент их выхода. Для исследования учёные попросили 400 студентов рассказывать о том, как они смотрят сериалы. Выяснилось, что 80% молодых людей предпочитают смотреть сериалы целыми сезонами. Специалисты выявили, что подобный способ просмотра сериалов заметно ухудшает качество сна. Около трети участников отметили, что иногда часами не могут заснуть после длительного просмотра сериалов. Большинство из участников исследования заявляли, что понимают вред длительного просмотра сериалов, но не могли остановиться.

Бессонница могла сопровождать участников эксперимента неделями, ухудшая память и реакции.