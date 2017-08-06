Киев решил отомстить лидеру Scooter

Посол Украины в ФРГ решил переквалифицироваться в продюсера немецкой эстрады.Он предложил организаторам шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить лидера группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри.

Такого наказания, по мнению посла Андрея Мельника, музыкант заслуживает за поездку в российский Крым без разрешения Киева.«Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри H. P. Buxxter, который злостно нарушает законы другого государства», — написал представитель Киева в Twitter

Пользователи интернета уже оценили предложение посла.

«Очень дешево», - написала одна из пользовательниц на украинском языке.

Ранее прокуратура Украины направила запрос в Германию, в котором попросила выдать ей для допроса солиста и музыкантов группы Scooter.

Концерт Scooter в Крыму прошел накануне ночью. Группа выступила перед тысячами зрителей на фестивале ZBFest в Балаклаве.

Напоследок музыканты пообещали вернуться в гостеприимный российский регион.«Спасибо, Крым! Увидимся в следующий раз!», - сказал зрителям солист Эйч Пи Бакстер.