Союз журналистов РФ: смерть Мироновой - тяжелая потеря

«Уход из жизни человека, который обладал таким опытом работы, который прошёл такую школу и во многом являлся ориентиром и наставником для более молодых кадров, которых мы видим сейчас на экране, — это потеря вдвойне тяжёлая. Хотелось бы от своего лица и от лица Союза журналистов России выразить самые искренние и глубокие сожаления всем близким и тем, кто знал нашу коллегу», — сказал он.

Телеведущая скончалась в Москве после тяжелой болезни. Она вела программу «Доброе утро» на Первом канале. «Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже», - говорится на сайте телеканала