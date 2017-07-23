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Союз журналистов РФ: смерть Мироновой - тяжелая потеря
Фото: Первый канал
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир выразил соболезнования в связи со смертьюи ведущей «Доброго утра» Елены Мироновой, сообщает RT. Он отметил, что, будучи признанным профессионалом, Миронова являлась ориентиром и наставником для молодых коллег.
«Уход из жизни человека, который обладал таким опытом работы, который прошёл такую школу и во многом являлся ориентиром и наставником для более молодых кадров, которых мы видим сейчас на экране, — это потеря вдвойне тяжёлая. Хотелось бы от своего лица и от лица Союза журналистов России выразить самые искренние и глубокие сожаления всем близким и тем, кто знал нашу коллегу», — сказал он.
Телеведущая скончалась в Москве после тяжелой болезни. Она вела программу «Доброе утро» на Первом канале. «Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже», - говорится на сайте телеканала.
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