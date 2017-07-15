"Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем, за ваши добрые слова, волнения и поддержку", — написала певица в своем Instagram.



В прошлом месяце Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы из-за болезни. Ее не было и на юбилейном концерте "Ленинграда" 13 июля.

