Главные события у вас в почте
Солистка "Ленинграда" Василиса Старшова объявила об уходе из группы
Фото:
Солистка группы "Ленинград" Василиса Старшова заявила, что покинула проект Сергея Шнурова.
Ребзя, здорова! Дела такие: Да, я больше не пою в Ленинграде. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. 💪🏽😹🤘🏽 Спасибо всем, за ваши добрые слова, волнения и поддержку.❤️ Ну и в ближайшем будущем... ждите.😈 #кмспохуйне
Публикация от Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova)
"Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем, за ваши добрые слова, волнения и поддержку", — написала певица в своем Instagram.
В прошлом месяце Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы из-за болезни. Ее не было и на юбилейном концерте "Ленинграда" 13 июля.
Василиса Старшова пела в группе чуть больше года. Она заменила бывшую солистку Алису Вокс, которая решила заняться сольной карьерой. При этом в "Лениграде" настаивали, что ее уволил сам Сергей Шнуров.
Оставить комментарий