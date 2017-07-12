Скончалась народная артистка России Тамара Миансарова

Народная артистка России Тамара Миансарова ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил близкий друг семьи Иван Цыбин

В последние годы жизни звезда советской эстрады была прикована к постели после проведенной операции на шейке бедра.

"Очень жалко Тамару, безумно жалко. Только что позвонил мне ее супруг. Часа не прошло, в одной из больниц Москвы скончалась. Она долго болела, много ей помогали в последнее время", - сказал Иван Цыбин.