Крымские власти задумались о возвращении «КаZантипа»

Подобные «КаZантипу» фестивали должны проходить в Крыму. Об этом в ходе заседания Крымского молодежного дискуссионного клуба заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий , сообщают «Новости Крыма».

«Мы хотим сделать Ленинский район одной из баз для организации молодежных фестивалей. Мне кажется, что фестиваль "КаZантип" должен вернуться в Ленинский район. Естественно, без всяких противоправных действий, которые сопровождали его ранее. Там есть прекрасные природные объекты которые для этого можно использовать. Молодежи там будет очень интересно потому, что там очень большой простор. Мы будем поощрять все молодежные фестивали», — заявил Стрельбицкий.

Он добавил, что министерство готово помогать в организации подобных мероприятий.

В марте 2016 года республиканские власти приняли решение больше никогда не проводить на полуострове фестиваль «КаZантип» и его производные. Занимавшая тогда пост прокурора республики Наталья Поклонская отметила, что запрет наложен из соображений безопасности. «Государство не против различных молодежных акций, но все должно быть в рамках закона. При этом "КаZантип", Befooz и другие фестивали показали однозначную картину», — поясняла тогда она.

В июле 2015 года, когда в Крыму попытались провести Befooz (преемник «КаZантипа» — прим. «Ленты.ру»), было задержано 11 человек в состоянии наркотического опьянения. Было возбуждено несколько уголовных дел за хранение, сбыт и приготовление запрещенных веществ. Позже подтвердилось, что изъятые наркотики предназначались для распространения на фестивале.

Befooz также вызвал множество вопросов по противопожарной безопасности, санитарным нормам и использованию земель рекреационного назначения.

В начале лета 2015-го основатель «KaZaнтипа» Никита Маршунок заявил, что фестиваль теперь будет носить название Befooz и вернется в Крым.

«КаZантип» был впервые проведен в Крыму в 1992 году и к 1998-му превратился в одно из центральных событий российской электронной музыки. Изначально музыкальный марафон проходил на побережье Азовского моря в городе Щелкино, в районе мыса Казантип, от которого и получил название. В селе Поповка Сакского района фестиваль проводится с 2001 года по 2013 год. В 2014-м фестиваль решили перенести в Грузию, но затея оказалась провальной: вместо ожидаемых 40-50 тысяч гостей на него приехали около 10 тысяч человек. После чего «KaZaнтип» попробовали провести в Камбодже, но местные власти отменили мероприятие за две недели до начала.