Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в Киеве

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае этого года с песней "Flame Is Burning". Об этом сообщили в воскресенье в эфире Первого канала.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "Евровидении - 2017" примут участие представители 43 стран.

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Любовь к музыке певице привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

"Юля - самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, - приводят в пресс-службе Первого канала слова главы российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта . - Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство".