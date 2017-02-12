Алсу сделала неожиданное признание

Алсу на днях рассказала поклонникам о своей заветной мечте. Выяснилось, что российская артистка мечтает о получении самой почетной певческой награды в мире — Грэмми. В преддверии церемонии награждения, которая состоится уже сегодня ночью, она призналась в том, что обязательно будет следить за тем, кому из исполнителей выпадет честь получить «музыкальный Оскар».

«Всем доброго утра! А мне спокойной ночи... Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?» — написала она.

К слову, похоже, что Алсу намерена воплотить свою мечту в жизнь. Во всяком случае она делает всё возможное для того, чтобы еще на один шаг приблизиться к заветной статуэтке. Не так давно российская певица начала сотрудничество с легендарным композитором Уитни Хьюстон Дэвидом Фостером . Работа с ним сделала Уитни шестикратной обладательницей премии Грэмми. Не исключено, что записанные под руководством Фостера композиции принесут Алсу такой же небывалый успех.

Между тем, после рождения третьего ребенка — сына Рафаэля Алсу обосновалась в Америке. Сами роды проходили в Израиле. Не исключено, что решение певицы уехать из России было связано с тем, что ей не хотелось чувствовать излишнее внимание прессы и поклонников. Благодаря своему отъезду, в первые полгода она смогла с головой погрузиться в заботы о малыше. К слову, пока что она не показывает своего сына. В отличие от многих звезд, она не стала публиковать в социальных сетях ни одной его фотографии.