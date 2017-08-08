

Министр образования Ольга Васильева призвала регионы, классных руководителей и родителей при организации школьных выпускных балов в первую очередь "дружить с головой" во избежание излишних трат, передает РИА "Новости".

"Просто дружить с головой, прежде всего, надо. Это главная рекомендация. Когда собираетесь что-то делать, то обязательно вспомните про голову. Это первое, а потом уже все остальное", - заявила она.



По ее словам, данная проблема в ведомстве уже прорабатывалась.



"Все те новшества, которые были введены в регионах, они обсуждались и говорились, обговаривались. И конечно, инициатива в отдельно взятой школе, в каждой школе про выпускной, она также проговаривалась. Но вы знаете, я думаю, что здесь зависит не только от административного ресурса, но и от мировосприятия и мироощущения руководителя, что хорошо, что плохо в этой жизни, и как стоит проводить родителям выпускной вечер для ученика. Поэтому здесь еще и человеческий фактор, на мой взгляд", - подчеркнула Васильева.

