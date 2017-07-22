Дети удивили Путина супермаленьким спутником

Накануне президент России пообщался в Сочи с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

В ходе встречи школьники из Качканара Сверловской области представили Владимиру Путину свою уникальную разработку – спутник формата CubeSat для оценки заряженных частиц в атмосфере Земли.

Этот аппарат имеет размеры 10 на 10 см и весит всего около одного килограмма. Ребята создали его под руководством инженеров предприятия «НПО машиностроения».

В рамках направления «Спутники и пилотируемая космонавтика» в «Сириусе» юные конструкторы провели испытания своей установки.

Спутник предполагается запустить на постоянно сходящую орбиту, чтобы составить карту распределения заряженных частиц. Последняя может быть использована для проверки существующих математических моделей.

Как сообщает «Инфореактор», Путин пообещал авторам наноспутника, что переговорит с Роскомосом насчет его бесплатного запуска, но необходимо будет выиграть конкурс. По его словам, другого пути доставки на орбиту нет.

Ранее президент заявил, что надеется на успех совместной с Европой марсианской миссии.