Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

Роспотребнадзор объявил о решении проверить безопасность спиннеров из-за развернувшегося в стране «агрессивного продвижения» этих игрушек среди детей и подростков. «Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства также рекомендовали родителям, которые еще только собираются купить своим детям спиннеры, не приобретать игрушки с рук и обращать внимание на их резкий химический запах или повышенный шум.

Спиннер - тренажер для пальцев, который этим летом стал очень популярен. Игрушка состоит из подшипника и лопастей, которые можно раскручивать.