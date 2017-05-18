Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в 2020 году, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше", — сказала Васильева в четверг на лекции "Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках курса "Армия и общество".