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ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году

В России появится еще один обязательный ЕГЭ
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в 2020 году, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше", — сказала Васильева в четверг на лекции "Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках курса "Армия и общество".
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