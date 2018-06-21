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Премьер-министр впервые родила и осталась в должности
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Премьер-министр впервые родила и осталась в должности 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первым в истории избранным лидером государства, которая родила, находясь в должности. О появлении первенца она написала в своем Instagram.
Она также выложила фото с новорожденной дочерью и мужем Кларком Гейфордом. Глава правительства поблагодарила всех за поддержку и хорошие пожелания и сообщила, что и она, и малышка чувствуют себя хорошо.
Появление первенца в семье главы правительства вызвало бурную реакцию у жителей Новой Зеландии. В соцсетях появилось множество постов с пожеланиями, передает New Zealand Herald. «Поздравляем Джасинду и Кларка с будущей феминисткой», — написала в Twitter одна из пользователей. «Миру как раз нужны были хорошие новости о лидерах стран и детях», — отметил другой юзер.
Как пишет издание, пока 37-летняя Ардерн будет в отпуске по уходу за ребенком, который продлится шесть месяцев, исполняющим обязанности главы правительства станет ее заместитель Уинстон Питерс.
О своей беременности премьер объявила в январе. До этого она также заявляла, что считает неприемлемыми вопросы работодателей, собирается ли сотрудница рожать ребенка, будучи в должности.
До Ардерн в 1990 году в декретный отпуск уходила бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. В апреле американский сенатор Тэмми Дакуорт стала первым членом верхней палаты Конгресса, которая родила, находясь в должности.
Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.
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