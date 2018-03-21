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Пассажирский автобус провалился в асфальтовую яму в центре города
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Пассажирский автобус провалился в асфальтовую яму в центре города 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 21 марта, в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Транспортное средство провалилось задним колесом в яму, которая образовалась в результате обильных осадков. Под большим весом автобуса произошел обвал грунта, что привело к образованию большой дыры в которой и застряло колесо.
В настоящее время участок ДТП оцеплен, движение затруднено. Специалисты ведут работы по ликвидации последствий аварии. Автобус извлечен из дыры и введен в строй.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры пересели на другие транспортные средства.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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