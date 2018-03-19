Бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству пройдет в Аптекарском огороде

Бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству в рамках программы «Секреты успехи публичного выступления» 28 марта пройдет в Аптекарском огороде.

Гостей ждут игры, чтение поэзии и подготовка самопрезентаций. Участникам мероприятия расскажут, как избавиться от страха перед публикой, научат удерживать внимание аудитории и избегать речевых ошибок.

Количество мест ограничено.

Начало мастер-класса в 18:00. Занятие продлится полтора часа. Гостей приглашают в административный корпус Аптекарского огорода.