Ещё
Бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству пройдет в Аптекарском огороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству пройдет в Аптекарском огороде 

Управа района Мещанский города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству в рамках программы «Секреты успехи публичного выступления» 28 марта пройдет в Аптекарском огороде.
Гостей ждут игры, чтение поэзии и подготовка самопрезентаций. Участникам мероприятия расскажут, как избавиться от страха перед публикой, научат удерживать внимание аудитории и избегать речевых ошибок.
Количество мест ограничено.
Начало мастер-класса в 18:00. Занятие продлится полтора часа. Гостей приглашают в административный корпус Аптекарского огорода.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Лекцию о грибах прочитают в «Аптекарском огороде» Поздравление главы управы с Международным женским днем Свыше 50 орхидей появились в «Аптекарском огороде»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов35
В США отреагировали на победу Путина502
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко24
«Перестаньте нас оскорблять»181
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение