Суд отклонил иск Земфиры, требовавшей исключить ее из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой к Минюсту РФ, сообщает ТАСС. Земфира требовала признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. "В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила решение судья. Певица получила иноагентский статус в феврале 2023 года. В Минюсте объяснили это тем , что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации России на Украине и получала поддержку из иностранных источников. Ранее сообщалось, что 9 марта Рамазанова переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на свою подругу - актрису Ренату Литвинову. При этом 10 марта она выпустила песню "Родина", после выхода которой в Генпрокуратуру поступило обращение с требованием лишить ее квартиры.