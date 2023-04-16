РИА Новости: при боестолкновениях в Судане убиты трое сотрудников ООН

В Судане в ходе боевых столкновений погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя генерального секретаря ООН по Судану и руководителя миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса. "Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты", - указывается в заявлении. По информации Пертеса, сотрудники миссии погибли в ходе боевых столкновений между подразделениями армии и силами быстрого реагирования Судана. Он отметил, что 15 апреля в суданском городе Кабкабия вспыхнули ожесточенные вооруженные конфликты. Сотрудники ООН скончались при исполнении своих служебных обязанностей. В январе управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о гибели троих гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей в результате нападения боевиков в Южном Судане.