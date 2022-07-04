Эксперт назвал альтернативу Google Play в России

«Google Play — это монополист на Android —устройствах. То есть разработчик идет в Google и лицензирует свой Android. А чтобы он был лицензирован, нужно выполнить ряд условий компании и одно из них — предоставление сервисов Google, в числе которых есть Google Play. И монополист тут Google Play. То есть разработчикам нельзя использовать альтернативные платежные системы. Google ставит комиссию в размере 30%. Из-за этого разработчики неоднократно жаловались на такие невыносимые условия. Выступал даже Павел Дуров», — добавил Зыков.