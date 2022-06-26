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26 июня

Мизулина предложила перенимать китайский опыт слежки за блогерами

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Глава «Лиги безопасного Интернета», член Общественной палаты (ОП) Екатерина Мизулина предложила перенять в России опыт Китая, где недавно разработали специальное руководство для блогеров. В нём указан ограниченный перечень тем, на которые можно высказываться в интернете. С Мизулиной солидарны некоторые общественные деятели и политики. Они захотели ограничить свободу высказываний блогеров и наделить их дополнительной ответственностью.

Мизулина предложила перенимать китайский опыт слежки за блогерами

В Китае блогерам запретили публиковать контент, «который ослабляет или ставит под сомнение лидерство» Коммунистической партии Китая, а также показывать «элементы расточительного стиля жизни» — среди них люксовые товары и наличные деньги. Также в КНР представители некоторых специальностей теперь должны подтверждать их документами, если хотят общаться со зрителями на профессиональные темы. Без диплома нельзя рассуждать о законах, финансах, медицине и образовании.

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Мизулина отметила, что после запрета в России Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) тема борьбы с инфомошенниками стала подниматься в публичном пространстве реже.

«Но лица эти хитрые — они перейдут на другие платформы, поэтому России нужно анализировать опыт Китая и тоже смотреть в эту сторону», — предупредила она.

Другой член ОП Александр Малькевич предложил наделить блогеров правами и обязанностями средств массовой информации.

«СМИ отвечают за свои слова, проверяют информацию, выполняют огромное количество предписаний, пытаются жить в сложнейшей системе координат действующего законодательства. Блогеры же — одни из главных распространителей, но что гораздо важнее — и авторов фейков», — сказал он.

Блогеры, рекламирующие непроверенные препараты для здоровья, появляются потому, что в интернете не хватает качественных материалов для пациентов, считает медицинский редактор Яна Колокольчикова.

«Официальной медицине и властям стоит посмотреть в эту сторону, чтобы при поиске в Интернете в первую очередь выдавалась проверенная информация медорганизаций», — сказала он.

Интернет,Громкие уголовные дела ,Екатерина Мизулина,Александр Малькевич,Общественная палата России,
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