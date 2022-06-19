IT-эксперт: пользователи Windows 10 и 11 станут жертвами вирусных атак после запрета обновлений в России

На территории нашей страны сейчас невозможно скачать лицензионные операционные системы, а также программу Media Creation Tool, которая обновляет компьютер до последней версии ОС.

Всё это приведёт к уязвимости устройств перед вирусами, массированным DDoS-атакам и утечке данных, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Больше всех пострадают геймеры, добавил он.

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«Это очень плохая новость. По статистике, у людей операционная система Windows 10 и 11. Это система склонна к вирусам, недаром у нас столько антивирусных программ. Всегда Microsoft следовал таким принципам: чем реже мы обновляем операционную систему, тем более она уязвима. Корпорация запретила обновления, компьютеры наших пользователей с каждым днём будут всё более открыты для вирусных атак. Обратите внимание, какие DDoS-атаки мощные. Если не будет обновления системы Microsoft до замещения на нашу отечественную систему, это риск утери данных, риск попадания под вирусные атаки. Нужно учитывать, что в целом компания Microsoft может дистанционно отключить операционную систему».

Пользователи сейчас могут перейти на отечественную операционную систему Linux, отметил Клименко. По его словам, возможны неудобства из-за другого интерфейса, но в целом она также работоспособна. Проблемы возникнут у геймеров, так как Linux не поддерживает многие популярные видеоигры, добавил специалист.

«Переход на базу операционных систем Linux для пользователей будет не очень привычен, но технически возможен. Большинство пользователей Китая работает на Linux. Это по аналогии, как с автомобиля BMW перейти на машину классом ниже – Renault. Неидеально, но работоспособно. Люди не любят пересаживаться на класс ниже. Больше всех пострадают геймеры. Игры в основном заточены под Windows. Наши отечественные системы полноценны, они встают на любой компьютер и работают. Документы писать можно, почту отправлять, браузеры те же самые. Прямо сейчас можно заменить, нажав на кнопку, основная проблема в том, что пользователи инертны».

Проблемы с переходом на Linux возникнут у крупных предприятий и компаний, чьи данные, документооборот находятся на базе Microsoft, предупредил Герман Клименко. Им потребуется год, замена будет болезненна. Кроме того, потребуется обучение сотрудников, переконвертация данных с Microsoft на Linux. «Там можно ждать много весёлых историй с лжеимпортозамещением. Я сталкивался с отчётом компаний, что они импортозаместились, но внутрь заходишь, а там база данных Microsoft. Здесь сложная история, с которой будет сложно бороться», — пояснил Клименко.

Пока пользователи могут использовать VPN для скачивания Windows 10 и 11. Однако, как отметил Клименко, для большинства людей, которые привыкли использовать пароли 1234, воспользоваться такой лазейкой будет непросто.