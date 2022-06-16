Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Threema на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей участника реестра организаторов распространения информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы (...) Threema GmbH признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»)», — рассказали в суде.
Другие подробности в инстанции не привели.