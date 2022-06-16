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21 час назад

Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 4

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Threema на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей участника реестра организаторов распространения информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы (...) Threema GmbH признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»)», — рассказали в суде.

Другие подробности в инстанции не привели.

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