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55 минут назад

Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Москва24

Сервис стоковых изображений Pexels перестал работать в России. Это связано с текущей ситуацией на Украине. При переходе на сайт высвечивается сообщение о том, что фотобанк ограничил доступ для пользователей из РФ, поскольку осуждает российскую спецоперацию.

Фотобанк Pexels стал недоступен в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максимпортал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ранее о прекращении работы в России заявил популярный бесплатный фотобанк Pixabay. А до этого работу в РФ прекратил онлайн-сервис для графического дизайна Canva.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Интернет,Наука и техника,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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