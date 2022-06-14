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28 минут назад

В WhatsApp появится функция переноса истории переписки с Android на iPhone

ТАСС

Функция переноса истории переписки со смартфонов Android на смартфоны iPhone появится в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В WhatsApp появится новая функция
Фото: ReutersReuters

Об этом во вторник сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ) глава компании Марк Цукерберг.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и переносить историю переписки, фото, видео и голосовые сообщения между [смартфонами] Android и iPhone с сохранением сквозного шифрования. <...> В прошлом году мы запустили возможность переноса [истории] с iPhone на Android, а теперь добавляем [перенос] и с Android на iPhone", - написал он.

Интернет,Наука и техника,Марк Цукерберг,
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