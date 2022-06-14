В WhatsApp появится новая функция

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и переносить историю переписки, фото, видео и голосовые сообщения между [смартфонами] Android и iPhone с сохранением сквозного шифрования. <...> В прошлом году мы запустили возможность переноса [истории] с iPhone на Android, а теперь добавляем [перенос] и с Android на iPhone", - написал он.