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42 минуты назад

Тим Кук предрек тотальную слежку за человечеством

Газета.Ru

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что крайне опасается будущего, в котором за человечеством будет вестись тотальная слежка. Об этом сообщает журнал Time.

Тим Кук предрек тотальную слежку за человечеством
Фото: AppleApple

"Я очень боюсь потери конфиденциальности. Если мы начинаем чувствовать, что за нами постоянно следят, наше поведение меняется. Мы начинаем делать меньше. Мы начинаем меньше думать о вещах", - отметил он.

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Кук также предрек то, что введение новых инструментов для наблюдением за действиями людей приведет к переменам в их сознании. По словам главы IT-гиганта, это кардинально изменит общество в худшую сторону.

"Совсем не дело, чтобы компания или кто-то другой, если на то пошло, могла без всякого уведомления пылесосить все ваши данные. Это меня очень беспокоит", - добавил он.

В пример таких корпораций он привел Google и Amazon. Он заметил, что уже многие люди теряют чувство приватности, ведь теперь гаджеты все лучше и лучше отслеживают все их действия.

Ранее профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари заявил, что человечеству необходимо разработать принципы регулирования технологий искусственного интеллекта, иначе у корпораций появится возможность "взламывать" людей.

Интернет,Наука и техника,Тим Кук,Google,Apple,
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