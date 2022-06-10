Тим Кук предрек тотальную слежку за человечеством

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что крайне опасается будущего, в котором за человечеством будет вестись тотальная слежка. Об этом сообщает журнал Time.
"Я очень боюсь потери конфиденциальности. Если мы начинаем чувствовать, что за нами постоянно следят, наше поведение меняется. Мы начинаем делать меньше. Мы начинаем меньше думать о вещах", - отметил он.
Кук также предрек то, что введение новых инструментов для наблюдением за действиями людей приведет к переменам в их сознании. По словам главы IT-гиганта, это кардинально изменит общество в худшую сторону.
"Совсем не дело, чтобы компания или кто-то другой, если на то пошло, могла без всякого уведомления пылесосить все ваши данные. Это меня очень беспокоит", - добавил он.
В пример таких корпораций он привел Google и Amazon. Он заметил, что уже многие люди теряют чувство приватности, ведь теперь гаджеты все лучше и лучше отслеживают все их действия.
Ранее профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари заявил, что человечеству необходимо разработать принципы регулирования технологий искусственного интеллекта, иначе у корпораций появится возможность "взламывать" людей.