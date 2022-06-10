В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус

Хакеры из кибергруппировки TA542 сумели воспользоваться структурой ботнета Emotet для массовых краж данных банковских карт в популярном браузере Google Chrome. Об этом сообщают специалисты ИБ-компании Proofpoint.

В опасный вирус добавили специализированный модуль. С его помощью злоумышленники научились собирать такую информацию, как имена держателей карт, информацию о сроке действия карты и номер. После этого вся необходимая информация отправляется на удаленный сервер хакеров.

Специалисты Proofpoint заметили, что в настоящее время этот вид Emotet совершает целевые атаки только на пользователей браузера Google Chrome.

Еще в январе 2021 года в результате совместной операции правоохранительных органов семи стран Emotet был нейтрализован. Это вредоносное ПО появилось в 2014 году и с тех пор терроризировало весь мир, используя масштабную единую сеть для своих атак.