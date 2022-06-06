Хакеры взломали сайт Минстроя РФ

В ночь на 6 июня атаке хакеров подвергся сайт Минстроя РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, на главной странице интернет-ресурса ведомства появилось сообщение о том, что сайт взломан. Также хакеры потребовали 0,5 биткойна. В противном случае злоумышленники угрожали выложить данные пользователей сайта Минстроя РФ в открытый доступ.
В настоящий момент сайт не работает. По словам представителей Минстроя России, персональные данные пользователей ресурса находятся под защитой, и им ничего не угрожает, передает РИА Новости.