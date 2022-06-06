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1 час назад

Хакеры взломали сайт Минстроя РФ

BFM.RUиещё 6

В ночь на 6 июня атаке хакеров подвергся сайт Минстроя РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Хакеры взломали сайт Минстроя РФ
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, на главной странице интернет-ресурса ведомства появилось сообщение о том, что сайт взломан. Также хакеры потребовали 0,5 биткойна. В противном случае злоумышленники угрожали выложить данные пользователей сайта Минстроя РФ в открытый доступ.

В настоящий момент сайт не работает. По словам представителей Минстроя России, персональные данные пользователей ресурса находятся под защитой, и им ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Интернет,Госстрой России,Коммерсант,
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