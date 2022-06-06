Apple представила iOS 16

Новая система для смартфонов получит название iOS 16. Компания вновь переработала дизайн системы и изменила экран блокировки: теперь пользователь может менять шрифт и цветовое оформление экрана, а также добавлять виджеты. Вместе с тем можно добавить несколько вариантов экрана блокировки, автоматически меняющихся со временем. Уведомления на экране блокировки теперь появляются внизу экрана.