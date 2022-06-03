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1 час назад

Названы угрожающие 1 млрд Android-пользователей вирусы

Газета.Ru

В Иб-компании Zimperium назвали десять самых распространенных мобильных банковских троянов для Android – отчет экспертов был опубликован на официальном сайте компании.

Названы угрожающие 1 млрд Android-пользователей вирусы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В список вошли BianLian, Cabassous, Coper, EventBot, Exobot, FluBot, Medusa, Sharkbot, Teabot и Xenomorph. Все трояны маскируются под популярные сервисы и в совокупности нацелены на более 600 банковских приложений, которые имеют более миллиарда загрузок в Google Play Store.

После загрузки при запуске банковского приложения вирус выводит собственный интерфейс поверх настоящего мобильного банка — и таким образом ворует все данные, которые вводит пользователь. Кроме того, он может перехватывать SMS с одноразовыми паролями для осуществления платежей и переводов. Чтобы защититься, эксперты рекомендуют устанавливать приложения только из проверенных источников. Кроме того, важно следить за актуальностью версии операционной системы.

Ранее специалисты отечественной ИБ-компании "Антифишинг" рассказали "Газете.Ru" о пяти вредоносных письмах от мошенников.

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