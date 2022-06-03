В ДНР вслед за ЛНР заблокировали доступ к Viber

Государственный комитет обороны ДНР ввел временный запрет доступа к мессенджеру Viber. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление комитета.

Фото: Reuters Reuters

"Постановлением Государственного комитета обороны ДНР N 100 от 3 июня 2022 года временно признается запрещенным на территории Донецкой Народной Республики приложение-мессенджер Viber", — говорится в документе.

В Луганской народной республике ранее днем приняли аналогичное решение, объяснив это тем, что украинская сторона использует мессенджер в военных целях. Ранее агентство Reuters сообщало, что сенаторы республиканских партий США призвали Apple и Google запретить в своих магазинах приложений размещение программ с поддержкой оплаты в виде цифровой национальной валюты Китая.