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1 час назад

В ДНР вслед за ЛНР заблокировали доступ к Viber

Газета.Ruиещё 3

Государственный комитет обороны ДНР ввел временный запрет доступа к мессенджеру Viber. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление комитета.

В ДНР вслед за ЛНР заблокировали доступ к Viber
Фото: ReutersReuters

"Постановлением Государственного комитета обороны ДНР N 100 от 3 июня 2022 года временно признается запрещенным на территории Донецкой Народной Республики приложение-мессенджер Viber", — говорится в документе.

В Луганской народной республике ранее днем приняли аналогичное решение, объяснив это тем, что украинская сторона использует мессенджер в военных целях. Ранее агентство Reuters сообщало, что сенаторы республиканских партий США призвали Apple и Google запретить в своих магазинах приложений размещение программ с поддержкой оплаты в виде цифровой национальной валюты Китая.

В качестве примера потенциально-опасного приложения редакция Reuters привела мессенджер WeChat, которым, помимо китайцев, активно пользуются и американцы. Программа свободно распространяется в App Store и Google Play и при этом с первого дня запуска цифрового юаня поддерживает оплату в этой валюте.

Интернет,Наука и техника,Google,Apple,
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