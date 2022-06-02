Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров

Администрация США заявила, что в официальной позиции государства нет никаких противоречий. Белый дом может стремиться избежать прямого конфликта с Россией и одновременно проводить «наступательные» кибероперации в поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карину Жан-Пьер.

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Ранее глава киберкомандования США Пол Накасоне впервые признался, что его подчиненные приняли участие в «оборонительных, наступательных и информационных действиях» в поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, отмечает издание. Накасоне подчеркнул, что эти действия не нарушали никаких законов и осуществлялись под полным гражданским надзором. Более детальной информации он не привел.

Карине Жан-Пьер задали вопрос, не противоречит ли признание Накасоне заявлениям президента США Джо Байдена о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

«Мы не видим это таким образом», — ответила она.