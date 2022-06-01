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1 час назад

СК России предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

RT на русском

Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.

СК России захотел изменить порядок регистрации в соцсетях
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях», — цитирует РИА Новости Леоненко.

По её словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении распространяющих запрещённый контент.

Она добавила, что мониторинг и блокировка запрещённой информации остаются важны.

25 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу блокировки в стране иностранных социальных сетей.

Интернет,Елена Леоненко,Александр Лукашенко,Следственный комитет,
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