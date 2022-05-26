Google предупредила об отключении части серверов в России

Компания Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов, соответствующее уведомление направлено некоторым российским провайдерам, сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

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Галушко рассказал, что компания Raiden Unlimited Company (ирландская «дочка» Google) сообщила оренбургскому провайдеру «Радиосвязь» о решении отключить серверы в связи с изменениями правовой практики». В уведомлении говорится, что сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации, пишет РБК.

Представитель «Радиосвязи» подтвердил, что серверы отключили 19 мая, спустя несколько дней пришло уведомление. В «Радиосвязи» не исключили, что решение вызвано небольшим объемом трафика. Кроме того, источники сообщают, что уведомление получил и провайдер «МФТИ Телеком» – источники связывает действия Google с тем, что МФТИ находится в санкционных списках.

Представитель «Ростелекома» сказал, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. А представитель МТС сообщил, что «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме». Не видят каких-либо изменений в работе этого оборудования и в «МегаФоне», передает РИА «Новости».