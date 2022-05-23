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6 минут назад

VK запустил приложение «Найди меня»

Секрет Фирмыиещё 1

Интернет-холдинг VK запустил на своей платформе VK Mini Apps приложение «Найди меня», которое поможет пользователям найти старых знакомых, друзей и родственников, если контакт с ними утерян и информации о них мало. Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» из РФ, СНГ и других стран. С 1998 года в России выходит телепередача «Жди меня», которая также помогает найти людей, связь с которыми была утеряна.

VK запустил сервис для поиска людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе холдинга рассказали, что для поиска человека необходимо заполнить небольшую анкету, в которой сообщить все имеющиеся данные, среди которых имя, фамилия и примерный возраст.

В итоге пользователь увидит подборку профилей из «ВКонтакте» и «ОК», которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей, уточнили представители компании.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — сказал директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

Ранее «ВКонтакте» выпустила приложение «VK Мессенджер». С его помощью пользователи могут списаться или созвониться друг с другом, не открывая саму соцсеть. В приложении доступны исчезающие сообщения и возможность скрыть время последней активности. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов.

Интернет,Дмитрий Уваров,
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