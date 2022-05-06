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6 мая

Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России

ТАССиещё 5

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России
Фото: ТАССТАСС

"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", - говорится в сообщении.

С 10 марта Google уже отключила для пользователей из России возможность совершать покупки в своем онлайн-магазине. Бесплатные приложения остались доступными.

Пользователи сохранят доступ к ранее загруженным и купленным приложениям.

Российские разработчики также смогут размещать в онлайн-магазине лишь бесплатные приложения. Публикация платных приложений и обновлений к ним заблокирована. Желающим сохранить доступ к своим программам разработчикам предлагается на время - какое именно, компания не уточняет - отключить подписку.

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Интернет,Санкции,Google,
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