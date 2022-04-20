В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
48 минут назад

Закон о «приземлении» IT-гигантов усилят штрафами

Парламентская газета

В отношении иностранных IT-компаний, не исполнивших закон о «приземлении», предлагают ввести штрафы. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Закон о «приземлении» IT-гигантов усилят штрафами
Фото: © duma.gov.ru© duma.gov.ru

Напомним закон о «приземлении» обязывает владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Документ вступил в силу с начала 2022 года.

Новый законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях за несоблюдение этих требований — в размере до одной пятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица.

Кроме того, если компания откажется установить программу для определения количества пользователей своего ресурса, размер штрафа может составить до миллиона рублей.

«Мы хотим установить не просто обязанность, а ответственность за неисполнение российского законодательства», — отмечал ранее глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Интернет,Политика,Александр Хинштейн,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители