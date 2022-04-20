Закон о «приземлении» IT-гигантов усилят штрафами

В отношении иностранных IT-компаний, не исполнивших закон о «приземлении», предлагают ввести штрафы. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

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Напомним закон о «приземлении» обязывает владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Документ вступил в силу с начала 2022 года.

Новый законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях за несоблюдение этих требований — в размере до одной пятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица.

Кроме того, если компания откажется установить программу для определения количества пользователей своего ресурса, размер штрафа может составить до миллиона рублей.