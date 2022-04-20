Закон о «приземлении» IT-гигантов усилят штрафами

В отношении иностранных IT-компаний, не исполнивших закон о «приземлении», предлагают ввести штрафы. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.
Напомним закон о «приземлении» обязывает владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Документ вступил в силу с начала 2022 года.
Новый законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях за несоблюдение этих требований — в размере до одной пятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица.
Кроме того, если компания откажется установить программу для определения количества пользователей своего ресурса, размер штрафа может составить до миллиона рублей.
«Мы хотим установить не просто обязанность, а ответственность за неисполнение российского законодательства», — отмечал ранее глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.