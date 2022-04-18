В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

В России хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix

Lenta.ru

Специалисты по информационной безопасности сообщили, что хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России. Об этом пишут «Известия».

В России хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix
Фото: ТАССТАСС

Хакеры начали распространять вирусы в виде файлов с контентом таких сервисов, как Netflix, на торрент-трекерах. При этом посещаемость последних в России в марте выросла с 50,7 до 67,1 миллиона человек, согласно данным компании Similarweb.

Увеличившийся интерес к торрент-трекерам аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазина объяснил уходом контента из России после введения западных санкций. «Люди ищут фильмы, сериалы, программное обеспечение там, где они есть», — подчеркнул он.

Интернет,Происшествия,Криминал,Санкции,Безопасность,Эльдар Муртазин,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители