В России хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix

Специалисты по информационной безопасности сообщили, что хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России. Об этом пишут «Известия».

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Хакеры начали распространять вирусы в виде файлов с контентом таких сервисов, как Netflix, на торрент-трекерах. При этом посещаемость последних в России в марте выросла с 50,7 до 67,1 миллиона человек, согласно данным компании Similarweb.