Раскрыта схема мошенников с использованием клона «Госуслуг»

Россиян предупредили, что в интернете появился портал, предлагающий «законное списание долгов». На нем используется символика сайта госуслуг и системы «Электронное правосудие». Посетителю предлагается заполнить заявку о сумме и типе долга, после чего ему перезванивают мошенники, представляющиеся юристами, и сообщают, что окажут платную услугу по списыванию долга. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что при подобной схеме аферисты собирают персональную информацию о юзерах и исчезают после получения денег.

В Минцифры изданию подтвердили, что на портале «Госуслуги» нет услуги по списанию долгов, банкротство можно оформить исключительно по заявлению через МФЦ или Арбитражный суд. «Это антиколлекторы, которые также известны еще как "раздолжнители". Они предлагают свои услуги по решению проблем, связанных с просроченным долгом: взять на себя переговоры с кредитными организациями, выкупить долги граждан у банка, помочь в признании человека банкротом», — сказал адвокат коллегии «Юков и партнеры» Джамали Кулиев. Кроме того, получив персональные данные жертвы, мошенники могут атаковать его родственников и попытаться войти к ним в доверие.