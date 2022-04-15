В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
29 минут назад

Раскрыта схема мошенников с использованием клона «Госуслуг»

Мослента

Мошенники создали сайт-клон «Госуслуг» для незаконного списания денег. Схему аферистов раскрыла «Газета.ру».

Раскрыта схема мошенников с использованием клона «Госуслуг»
Фото: Joshua Hoehne / UnsplashJoshua Hoehne / Unsplash

Россиян предупредили, что в интернете появился портал, предлагающий «законное списание долгов». На нем используется символика сайта госуслуг и системы «Электронное правосудие». Посетителю предлагается заполнить заявку о сумме и типе долга, после чего ему перезванивают мошенники, представляющиеся юристами, и сообщают, что окажут платную услугу по списыванию долга. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что при подобной схеме аферисты собирают персональную информацию о юзерах и исчезают после получения денег.

В Минцифры изданию подтвердили, что на портале «Госуслуги» нет услуги по списанию долгов, банкротство можно оформить исключительно по заявлению через МФЦ или Арбитражный суд. «Это антиколлекторы, которые также известны еще как "раздолжнители". Они предлагают свои услуги по решению проблем, связанных с просроченным долгом: взять на себя переговоры с кредитными организациями, выкупить долги граждан у банка, помочь в признании человека банкротом», — сказал адвокат коллегии «Юков и партнеры» Джамали Кулиев. Кроме того, получив персональные данные жертвы, мошенники могут атаковать его родственников и попытаться войти к ним в доверие.

Ранее в Москве раскрыли мошенническую схему с участием лжебанкиров.

Интернет,Происшествия,Криминал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители