Госдума потребовала прозрачности от Facebook* и Youtube

«Мы сегодня не понимаем прозрачности рекомендательных сервисов. К сожалению, есть опасность их использования в политических манипуляциях, в информационных войнах. Особенно это касается больших платформ. В прошлом году инсайдер из Facebook Фрэнсис Хауген подробно рассказывала, как устроен рекомендательный сервис данной соцсети, и нас это очень беспокоит», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.