В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
22 часа назад

Россиянам перекрыли доступ к популярным шрифтам

Мир новостейиещё 10

Для россиян теперь закрыты такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. При входе на сайт и попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит извещение о том, что доступ закрыт. При этом в отечественных IT-компаниях отмечают, что, если включить VPN и пробовать воспользоваться библиотекой таким образом, то указанная проблема исчезает и каталог становится доступен. При этом никаких официальных заявлений о блокировке Monotype не делала.

Российский разработчик заявил об 11 шрифтах, альтернативных Monotype
Фото: Мир новостейМир новостей

Специалисты отмечают, что самые востребованные шрифты доступны россиянам, к примеру, в Microsoft Office. При этом представитель Microsoft отказался комментировать вопрос о сотрудничестве с Monotype на российском рынке

По мнению главы аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, поскольку Microsoft приобрела права на шрифты Monotype, они будут работать у пользователей в России. А управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев отметил, что у шрифтов Monotype, в том числе Times New Roman, имеются визуально похожие аналоги, к примеру, шрифты российской компании «Паратайп».

Как рассказал директор по продуктовому маркетингу российского разработчика софта «МойОфис» Петр Щеглов, шрифты Monotype много лет используются в операционных системах Microsoft и Apple. При этом и некоторые органы власти требуют формировать официальные документы с использованием этих шрифтов. Если наши компании будут переходить на российский софт, есть вероятность возникновения сложностей с документами, где применяются зарубежные шрифты.

Пока компания Monotype не ответила на запросы журналистов о возможном изменении политики работы с пользователями из России.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

Интернет,Сергей Половников,Вера Сергеева,Алексей Андреев,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители