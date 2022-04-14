Российский разработчик заявил об 11 шрифтах, альтернативных Monotype

Для россиян теперь закрыты такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. При входе на сайт и попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит извещение о том, что доступ закрыт. При этом в отечественных IT-компаниях отмечают, что, если включить VPN и пробовать воспользоваться библиотекой таким образом, то указанная проблема исчезает и каталог становится доступен. При этом никаких официальных заявлений о блокировке Monotype не делала.

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Специалисты отмечают, что самые востребованные шрифты доступны россиянам, к примеру, в Microsoft Office. При этом представитель Microsoft отказался комментировать вопрос о сотрудничестве с Monotype на российском рынке

По мнению главы аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, поскольку Microsoft приобрела права на шрифты Monotype, они будут работать у пользователей в России. А управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев отметил, что у шрифтов Monotype, в том числе Times New Roman, имеются визуально похожие аналоги, к примеру, шрифты российской компании «Паратайп».

Как рассказал директор по продуктовому маркетингу российского разработчика софта «МойОфис» Петр Щеглов, шрифты Monotype много лет используются в операционных системах Microsoft и Apple. При этом и некоторые органы власти требуют формировать официальные документы с использованием этих шрифтов. Если наши компании будут переходить на российский софт, есть вероятность возникновения сложностей с документами, где применяются зарубежные шрифты.

Пока компания Monotype не ответила на запросы журналистов о возможном изменении политики работы с пользователями из России.