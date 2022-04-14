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1 час назад

Россиянам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Lenta.ruиещё 3

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Россиянам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Как рассказал собеседник издания, о том, что библиотека шрифтов Monotype недоступна для пользователей в России, стало известно 11 апреля. Он допустил, что что доступ мог быть закрыт и раньше. Официальных уведомлений об этом в его компании не получали.

В начале марта компания Microsoft объявила, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке в начале марта. Президент компании уточнил, что решение о временном прекращении работы корпорации в регионе принято из-за ситуации на Украине. В конце месяца руководители Microsoft подтвердили, что компания не собирается полностью уходить из России и продолжит работу в регионе, несмотря на призывы украинских властей.

Интернет,Microsoft,
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