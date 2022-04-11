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1 час назад

Google исключил угрозы в адрес россиян из своего сервиса

Lenta.ru

Американская корпорация Google по требованию Роскомнадзора исключила из сервиса Google-переводчик угрозы в адрес россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Google исключил угрозы в адрес россиян из своего сервиса
Фото: ReutersReuters

«Ошибка исправлена», — говорится в сообщении компании.

Роскомнадзор направил Google требование исключить из сервисов корпорации угрозы в адрес российских пользователей 11 апреля. Претензии ведомства вызвал тот факт, что Google-переводчик при переводе фразы «дорогие русские» с английского языка начал предлагать заменять ее на «мертвые русские». В Роскомнадзоре это назвали нарушением экстремистского характера.

О том, что Google-переводчик при переводе с английского языка стал предлагать заменять фразу «дорогие русские» на «мертвые русские», сообщалось 9 апреля. При этом сервис не предлагал подобную замену для аналогичных фраз с другими национальностями.

8 апреля поисковик «Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства. О введении такой меры в отношении шести продуктов американской компании перед этим сообщил Роскомнадзор. Помимо того, регулятор запретил в России рекламу Google и ее информационных ресурсов из-за несоблюдения российского законодательства.

Интернет,Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Яндекс,
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