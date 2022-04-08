Где слушать музыку — подборка сервисов и приложений

Те, для кого сервис Spotify стал привычным, скорее всего, скажут, что просто не знают, как же без него обойтись. На самом деле все не так страшно и найти замену более чем реально. «Рамблер» предлагает альтернативные варианты, где слушать музыку.

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Что не так со Spotify

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Компания объявила о том, что покидает Россию. Для многих новость стала неприятной неожиданностью. У этого сервиса масса поклонников по всему миру, но даже они признают, что у него есть свои недостатки, например:

Треки можно слушать только в случайном порядке. Есть реклама. Нельзя выбрать качество воспроизведения. Нельзя скачивать музыку, чтобы слушать в офлайн-режиме.

Некоторые сервисы даже в бесплатных версиях позволяют своим пользователям чуть больше.

СберЗвук

С этим сервисом можно слушать не только музыку, но и подкасты, а также аудиокниги. Доступ к трекам открывается прямо с главной страницы, есть рекомендации и привязка к соцсетям, на случай если потеряется пароль и нужно будет восстановить свою библиотеку. В бесплатной версии периодически придется слушать рекламу, а вот в платной версии (169 рублей в месяц) появляется возможность отключить рекламу и использовать сервис в режиме офлайн.

Last.fm

У этого сервиса целая армия фанатов. С ним можно слушать радио, запускать выбранные треки, формировать плейлисты. Кстати, здесь можно не только искать похожих исполнителей, но и выбрать точку на карте — результат стоит того, чтобы проверить, как это работает. Этот способ поможет приобщиться к музыкальной культуре других стран. У сервиса есть платная версия, которая открывает за $3 в месяц дополнительные возможности.

SoundCloud

Этот сервис любят не только меломаны, но и начинающие профессионалы и даже любители. По факту это музыкальная социальная сеть, где каждый может заявить о своем таланте. Общая библиотека насчитывает более 125 миллионов треков. Если вам нужна самая свежая и актуальная музыка и вы умеете в ней ориентироваться, то этот сервис — настоящий клад. Кстати, некоторые треки музыканты выкладывают сюда до официального релиза.

Если вы просто слушатель, то сервисом можно пользоваться бесплатно и даже загружать треки общим звучанием до трех часов. Для музыкантов сервис платный. К минусам можно отнести:

невысокое качество записи — это целиком и полностью на совести музыкантов, которые их публикуют,

нет интерфейса на русском,

не самые популярные треки, так как много начинающих музыкантов, которые еще не успели раскрутиться, — но для кого-то это и не минус вовсе.

VK Музыка

Сейчас VK переживает новый подъем, многие, кто регистрировался еще в самом начале перестали пользоваться соцсетью, а те, кто остались, говорили, что остаются только ради музыки. Но времена меняются, и сервисы подстраиваются под запросы публики. Подписка платна (149 рублей в месяц), но стоимость ее ниже по сравнению с другими приложениями. А если слушать через сайт, то для тех, кто не оплачивал подписку, вообще нет никаких ограничений по времени. Ну и кроме музыки, здесь немало других функций, которые могут многих заинтересовать.

Яндекс.Музыка

Вообще-то «Яндекс.Музыка» появилась очень давно, и многие этот сервис знают и любят. Тогда в России еще не было Spotify, а вот любители музыки уже знали, где и что искать. Здесь масса треков популярнейших в мире музыкантов, а также подкастов. Но в бесплатной версии музыку можно слушать лишь 30 минут в сутки. Если платить не хочется, то музыку можно слушать через сайт. Подписка на «Яндекс.Плюс» обойдется в 199 рублей в месяц, но кроме музыки, дает возможность смотреть фильмы на «Кинопоиске».

Deezer

Очень интересный сервис, у которого также есть русскоязычный интерфейс. Здесь можно музыку слушать бесплатно. В библиотеке около 56 миллионов треков, есть автоматический подбор в зависимости от музыкальных предпочтений и возможность составить собственную музыкальную коллекцию. А кроме того, можно воспользоваться готовыми плейлистами, которых довольно много. А для некоторых песен предусмотрен режим караоке. Но чтобы использовать все возможности, нужно оформить подписку (от 84,5 рубля в месяц). Не получится пользоваться бесплатно одной и той же учетной записью на разных устройствах, например, слушать музыку с мобильного телефона или ПК, для этого нужно будет заплатить. Большое преимущество в том, то есть семейная подписка (255 рублей в месяц). Это дает право использовать сервис нескольким людям, настраивать порядок воспроизведения треков и сохранять их. Правда воспроизвести сохраненные песни можно будет только с помощью этого приложения, просто так послушать не получится.