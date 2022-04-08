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2 часа назад

Минцифры составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

ТАСС

Минцифры РФ составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минцифры составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В списке Минцифры рекомендованные сервисы разделены на 15 категорий: соцсети и мессенджеры, образовательные ресурсы, редакторы документов, программы для организации видеоконференций, сервисы бронирования жилья, заказа авиабилетов, площадки электронной коммерции и т. д." - рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще до ограничений, а блокировка иностранных платформ "будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала".

Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta (корпорация Meta признана в РФ экстремистской) предлагается использовать соцсети VK, "Одноклассники", Yappy, "ЯRUS" и "Мой мир", а также мессенджеры Telegram, "ТамТам", TenChat, ICQ и Frisbee. Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост". Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs - "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360". Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркеталейсов Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", "СберМегаМаркет" и "СберМаркет".

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Мессенджера WhatsApp это решение не касается. При этом граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram. Также в начале марта американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России. 7 апреля Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы американской компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

Интернет,Общество,eBay,Роскомнадзор,Google,Microsoft,Генпрокуратура РФ,
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