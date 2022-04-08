Минцифры составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

Минцифры РФ составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"В списке Минцифры рекомендованные сервисы разделены на 15 категорий: соцсети и мессенджеры, образовательные ресурсы, редакторы документов, программы для организации видеоконференций, сервисы бронирования жилья, заказа авиабилетов, площадки электронной коммерции и т. д." - рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще до ограничений, а блокировка иностранных платформ "будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала".

Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta (корпорация Meta признана в РФ экстремистской) предлагается использовать соцсети VK, "Одноклассники", Yappy, "ЯRUS" и "Мой мир", а также мессенджеры Telegram, "ТамТам", TenChat, ICQ и Frisbee. Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост". Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs - "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360". Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркеталейсов Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", "СберМегаМаркет" и "СберМаркет".