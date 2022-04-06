Чем заменить Google-сервисы: подборка альтернатив

Народная мудрость — не хранить яйца в одной корзине — каждый раз поражает своей глубиной и широтой применения. Ведь так можно сказать буквально обо всем, начиная от еды и денег и заканчивая ключами от квартиры-машины и, конечно же, информацией разной степени ценности. Всегда в любом деле стоит предусмотреть план Б, чтобы не было мучительно больно смотреть, как рушатся мечты и надежды. «Рамблер» разобрался, что делать и куда бежать, если по той или иной причине будут заблокированы сервисы Google.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Вместо Gmail

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А вместо Gmail можно создать почту на «Яндексе», «Рамблере» или Mail.ru — эти сервисы могут стать отличной альтернативой Google.

unsplash.com

Кстати, многие вообще отказались от использования электронной почты, остановив свой выбор на всевозможных мессенджерах, например, Telegram. Во-первых, это быстро, а во-вторых, удобно.

Блокировка почты

Как правило, в почте у нас хранится примерно все, важные контакты, документы, таблицы и другие файлы. Иногда проще найти скан-копию нужного документа именно в почте, а не в папке на рабочем компьютере или телефоне.

pxhere.com

Обидно будет однажды потерять доступ ко всем данным, что хранятся в ящике электронной почты много лет. На самом деле всю информацию можно выгрузить и сохранить. Вот то нужно для этого сделать:

Открываем Google Архиватор (или Google Takeout), для входа используем логин и пароль от Google-аккаунта. Находим в меню «Создание экспорта», далее ищем пункт «Почта». Выбираем необходимые настройки экспорта. «Способ получения» — ставим «По ссылке», «Частота» — «Однократный экспорт», тип файла — ZIP. Выбрав настройки, жмем на кнопку «Создать экспорт». Осталось дождаться письма, в нем будет указана ссылка, которую можно использовать, чтобы получить доступ к сохраненным пользовательским данным.

После этого нужно будет решить, где вы будете хранить все данные.

Вместо Google Disk

Если нет места на рабочем компьютере, а данные нужно где-то хранить и с каждым днем их становится только больше, возможно, их стоит перенести на Яндекс.Диск или VK WorkDisk.

Sarah Pflug from Burst

Эти сервисы пригодятся тем, кому нужно безопасное облачное хранилище. Здесь точно так же можно настроить доступ к важным папкам и файлам так, что их будут видеть только тем, кому вы разрешили.

Вместо Google Form

Выбор всегда есть, главное — знать, где искать. Так, вместо привычного сервиса Google Form можно использовать следующие:

Анкетолог

stepFORM

Яндекс.Формы

Яндекс.Взгляд

Кстати, не обязательно пользоваться лишь одним сервисом, очевидно, что для разных целей подойдут разные, возможно, кто-то найдет лучшую альтернативу конкретно од свою задачу.

Вместо Google Docs

Документы Google мы ценим прежде всего за возможность редактировать выбранный документ, находясь в любой точке земного шара. При этом исправленный файл не нужно много раз пересылать всем заинтересованным в нем людям, он всегда доступен по одной и той же ссылке. Это значит, что внесенные правки не потеряются по дороге, а каждый, кто работает с документом, будет видеть его самую актуальную на текущий момент версию. Так, для работы могут пригодиться:

МойОфис

Яндекс.Документы

Возможно, некоторое время понадобится на адаптацию, но результат однозначно будет стоить больше, чем затраченные на его получение усилия.

Вместо Google Translate

Распознавать языки и устную речь «Яндекс.Переводчик» может ничуть не хуже и даже лучше. Этот сервис лучше подгоняет перевод и выбирает более точные по смыслу слова. «Яндекс.Переводчик» встроен в клавиатуру для телефона, фирменный браузер, а бот переводчика можно добавить в чат Telegram.

Tomáš Hustoles from Burst

Профессиональным переводчикам подойдет сервис PROMT, который был когда-то создан лингвистами. В систему встроены различные словари и учитываются правила грамматики, благодаря которым получается более связный текст. С этим сервисом можно переводить идиомы и другие специфические для языка выражения, тогда как Google Translate выдает буквальный перевод, зачастую очень далекий от истинного значения.

Еще один сервис — DeepL — он работает на основе искусственного интеллекта и переводит более 70 языков. Сервис позволяет сохранять форматирование документа и поддерживает форматы .docx и .pptx. Бесплатно можно перевести до 5000 знаков.

Вместо Google Maps

На самом деле в России это сервис не так популярен, но есть те, кому привычнее пользоваться именно им. «Яндекс.Карты» успешно конкурируют с картами Google, предоставляя больше возможностей, например, оставлять реплики в «Разговорчиках». В последнее время активно развивается сервис 2Gis, он отличается большой точностью вплоть до того, что показывает, с какой стороны находится вход в здание.

Farah from Burst

Также у «Яндекса» есть сервис «Навигатор», который позволяет строить оптимальные маршруты как водителям, так и пешеходам, а во время движения следит за ситуацией на дороге и подсказывает альтернативные способы добраться до пункта назначения. Все сервисы доступны также в виде мобильных приложений.

Вместо Google Chrome