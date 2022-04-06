Чем заменить Google-сервисы: подборка альтернатив

Народная мудрость — не хранить яйца в одной корзине — каждый раз поражает своей глубиной и широтой применения. Ведь так можно сказать буквально обо всем, начиная от еды и денег и заканчивая ключами от квартиры-машины и, конечно же, информацией разной степени ценности. Всегда в любом деле стоит предусмотреть план Б, чтобы не было мучительно больно смотреть, как рушатся мечты и надежды. «Рамблер» разобрался, что делать и куда бежать, если по той или иной причине будут заблокированы сервисы Google.
А вместо Gmail можно создать почту на «Яндексе», «Рамблере» или Mail.ru — эти сервисы могут стать отличной альтернативой Google.
Кстати, многие вообще отказались от использования электронной почты, остановив свой выбор на всевозможных мессенджерах, например, Telegram. Во-первых, это быстро, а во-вторых, удобно.
Как правило, в почте у нас хранится примерно все, важные контакты, документы, таблицы и другие файлы. Иногда проще найти скан-копию нужного документа именно в почте, а не в папке на рабочем компьютере или телефоне.
Обидно будет однажды потерять доступ ко всем данным, что хранятся в ящике электронной почты много лет. На самом деле всю информацию можно выгрузить и сохранить. Вот то нужно для этого сделать:
После этого нужно будет решить, где вы будете хранить все данные.
Если нет места на рабочем компьютере, а данные нужно где-то хранить и с каждым днем их становится только больше, возможно, их стоит перенести на Яндекс.Диск или VK WorkDisk.
Эти сервисы пригодятся тем, кому нужно безопасное облачное хранилище. Здесь точно так же можно настроить доступ к важным папкам и файлам так, что их будут видеть только тем, кому вы разрешили.
Выбор всегда есть, главное — знать, где искать. Так, вместо привычного сервиса Google Form можно использовать следующие:
Кстати, не обязательно пользоваться лишь одним сервисом, очевидно, что для разных целей подойдут разные, возможно, кто-то найдет лучшую альтернативу конкретно од свою задачу.
Документы Google мы ценим прежде всего за возможность редактировать выбранный документ, находясь в любой точке земного шара. При этом исправленный файл не нужно много раз пересылать всем заинтересованным в нем людям, он всегда доступен по одной и той же ссылке. Это значит, что внесенные правки не потеряются по дороге, а каждый, кто работает с документом, будет видеть его самую актуальную на текущий момент версию. Так, для работы могут пригодиться:
Возможно, некоторое время понадобится на адаптацию, но результат однозначно будет стоить больше, чем затраченные на его получение усилия.
Распознавать языки и устную речь «Яндекс.Переводчик» может ничуть не хуже и даже лучше. Этот сервис лучше подгоняет перевод и выбирает более точные по смыслу слова. «Яндекс.Переводчик» встроен в клавиатуру для телефона, фирменный браузер, а бот переводчика можно добавить в чат Telegram.
Профессиональным переводчикам подойдет сервис PROMT, который был когда-то создан лингвистами. В систему встроены различные словари и учитываются правила грамматики, благодаря которым получается более связный текст. С этим сервисом можно переводить идиомы и другие специфические для языка выражения, тогда как Google Translate выдает буквальный перевод, зачастую очень далекий от истинного значения.
Еще один сервис — DeepL — он работает на основе искусственного интеллекта и переводит более 70 языков. Сервис позволяет сохранять форматирование документа и поддерживает форматы .docx и .pptx. Бесплатно можно перевести до 5000 знаков.
На самом деле в России это сервис не так популярен, но есть те, кому привычнее пользоваться именно им. «Яндекс.Карты» успешно конкурируют с картами Google, предоставляя больше возможностей, например, оставлять реплики в «Разговорчиках». В последнее время активно развивается сервис 2Gis, он отличается большой точностью вплоть до того, что показывает, с какой стороны находится вход в здание.
Также у «Яндекса» есть сервис «Навигатор», который позволяет строить оптимальные маршруты как водителям, так и пешеходам, а во время движения следит за ситуацией на дороге и подсказывает альтернативные способы добраться до пункта назначения. Все сервисы доступны также в виде мобильных приложений.
Россия — единственная в мире страна, в которой местный поисковик успешно конкурирует с Google и имеет собственный браузер. Набор функций у «Яндекс.Поиска» и «Яндекс.Браузера» примерно совпадают с Google, что отличается, а что сходно до степени смешения. Также «Яндекс.Поиск» использует технологии для персонализации результатов поиска и формирует поисковую выдачу на основе наиболее частых поисковых запросов. Вероятно, самым сложным будет привыкнуть к новому интерфейсу, но как известно, любая привычка формируется за 21 день. С этим, скорее всего, успешно справиться любой человек.