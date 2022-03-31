«Для нас ООН — авторитетный источник». На «Википедию» составят протокол

"Мы имеем право использовать бренд, но у нас нет права принимать участия в судах, нести ответственность и т.д. Этим занимается центральный офис Wikimedia Foundation в Сан-Франциско, туда могут отправить требование выплатить штраф. Мы - не надлежащий ответчик, мы не управляем серверами, у нас нет никаких возможностей. Весь контент "Википедии" определяется не организацией, он определяется сообществом участников "Википедии", которые в спорах решают, как максимально нейтрально назвать ту или иную статью. В данном случае тот вариант, который есть, он максимально нейтральный. Никаких фейков там нет. Ко всей информации, которая там приводится, указывается источник. Информация о жертвах взята с сайта ООН, в которую входит Россия, включая Совет Безопасности. Для нас Организация Объединенных Наций вполне себе авторитетный источник", - заключил собеседник издания.