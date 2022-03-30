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21 час назад

Google представила юбилейную 100 версию браузера Chrome

Алиса Селезнёва

Компания Google представила обновление своего фирменного браузера — стабильная версия Chrome 100 доступна для всех пользователей платформ Windows, Mac, Linux, iOS и Android. Как сообщает The Verge, в обновленном приложении появился новый логотип, изменившийся впервые за 8 лет, а само приложение с юбилейным номером вышло спустя почти 14 лет после запуска программы.

Google представила юбилейную 100 версию браузера Chrome
Фото: UnsplashUnsplash

Новое лого оказалось более «плоским» и минималистичным. По сравнению с изображением 2014 года были убраны едва заметные тени, которые сейчас есть у значков приложений других сервисов Google.

Также в Chrome 100 окончательно отключили экономичный режим, который позволял сэкономить мобильный трафик и сократить время загрузки благодаря сжатию веб-странице на стороне сервера. В 2019 году назад Data Saver был переименован в режим Lite. Теперь же Google считает, что такой режим вовсе не нужен, а потому его отключат не только в новой версии, но и в ранних.

Напомним, что ранее эксперты высказали опасения, что переход издание 100 может взывать проблемы для веб-сайтов, которые распознают лишь двузначные номера версий. В Google отметили, что если проблемы все же появятся, то они смогут заморозить номер своего браузера на 99, пока все ошибки не будут решены.

Интернет,Google,
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