Google представила юбилейную 100 версию браузера Chrome

Компания Google представила обновление своего фирменного браузера — стабильная версия Chrome 100 доступна для всех пользователей платформ Windows, Mac, Linux, iOS и Android. Как сообщает The Verge, в обновленном приложении появился новый логотип, изменившийся впервые за 8 лет, а само приложение с юбилейным номером вышло спустя почти 14 лет после запуска программы.

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Новое лого оказалось более «плоским» и минималистичным. По сравнению с изображением 2014 года были убраны едва заметные тени, которые сейчас есть у значков приложений других сервисов Google.

Также в Chrome 100 окончательно отключили экономичный режим, который позволял сэкономить мобильный трафик и сократить время загрузки благодаря сжатию веб-странице на стороне сервера. В 2019 году назад Data Saver был переименован в режим Lite. Теперь же Google считает, что такой режим вовсе не нужен, а потому его отключат не только в новой версии, но и в ранних.