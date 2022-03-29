Google выпускает экстренное обновление Chrome

Google выпускает срочное обновление безопасности браузера Google Chrome, которое затронет 3,2 млрд пользователей, сообщает Forbes.

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Как сообщил анонимный специалист по кибербезопасности, в браузере Google Chrome обнаружилась уязвимость нулевого дня, получившая номер CVE-2022-1096. В связи с этим корпорация приняла решение об экстренном обновлении 99.0.4844.84, которое исправляет проблему. Об этом пишет «Российская газета».

Известно, что проблема связана с движком Chrome V8, на котором работает браузер. С помощью такой ошибки злоумышленники могут записывать данные в буфер и запускать на выполнение произвольный код.