Google выпускает экстренное обновление Chrome

Google выпускает срочное обновление безопасности браузера Google Chrome, которое затронет 3,2 млрд пользователей, сообщает Forbes.
Как сообщил анонимный специалист по кибербезопасности, в браузере Google Chrome обнаружилась уязвимость нулевого дня, получившая номер CVE-2022-1096. В связи с этим корпорация приняла решение об экстренном обновлении 99.0.4844.84, которое исправляет проблему. Об этом пишет «Российская газета».
Известно, что проблема связана с движком Chrome V8, на котором работает браузер. С помощью такой ошибки злоумышленники могут записывать данные в буфер и запускать на выполнение произвольный код.
Ранее компания Google объявила об остановке пилотного проекта по запуску сервиса Google Pay для карт «Мир». До этого Apple также приостановила поддержку банковских карт «Мир». 24 марта, пользователи получили оповещение о прекращении поддержки российских карт.