Эксперт объяснил, почему «Россграм» не станет аналогом Instagram*

«Это не их собственный продукт. Они купили движок, он стоит 69 долларов, и на нем что-то пытаются сделать, но просто приобрести и поставить — это еще не все. Там очень много историй, связанных с оптимизациями и так далее», — сказал эксперт, подчеркнув, что не верит в какое-то позитивное будущее проекта.