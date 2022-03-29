Эксперт объяснил, почему «Россграм» не станет аналогом Instagram*

«Россграм» не станет в ближайшем будущем аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Как объяснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с URA.RU, проект не является собственной разработкой компании.
Как объяснил Зыков, «Россграм» создается на готовом движке, который не является разработкой авторов проекта Александра Зобова и Кирилла Филимонова.
«Это не их собственный продукт. Они купили движок, он стоит 69 долларов, и на нем что-то пытаются сделать, но просто приобрести и поставить — это еще не все. Там очень много историй, связанных с оптимизациями и так далее», — сказал эксперт, подчеркнув, что не верит в какое-то позитивное будущее проекта.
Зыков отметил, что в России есть другие команды, которые пытаются сделать аналог запрещенного ресурса. В пример он привел проект Limbo, который создается выходцами из «Яндекса» — в основе сервиса лежат полностью собственные разработки.
Напомним, что ранее разработчики заявляли, что «Россграм» начнёт работать в 12:40 по московскому времени 28 марта, для СМИ, спонсоров и партнёров. Однако этого не произошло. Пока что не было объявлений, когда можно ожидать запуск соцсети.