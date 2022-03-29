Эксперты рассказали о новых формах интернет-мошенничества

Спецоперация на Украине развязала руки мошенникам. За месяц с небольшим в России появилось множество способов отъема денег у населения мошенническим путем. Новые схемы обмана граждан появляются чуть не каждый день. О том, как уберечь себя от обмана рассказывают «Известия».

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Среди популярных схем – сайты-клоны известных брендов, предложения «посредничества» при оплате зарубежных сервисов, например, PlayStation, Amazon Prime и других. Еще одна популярная схема связана с VPN-сервисами, а также сайты, предлагающие приобрести валюту по курсу ниже официального.

«Схема обмана у всех вариаций схожая: заставить покупателя перевести денежные средства со своей банковской карты на счета мошенников. Такие привлекательные предложения не только гуляют по Сети, но и адресно рассылаются через мессенджеры и по электронной почте», — рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Также появились поддельные сайты российской системы быстрых платежей, с помощью которых мошенники выманивают у граждан данные банковских карт. В связи с отключением России от международной межбанковской системы SWIFT злоумышленники предлагают переводить деньги на их «безопасные» счета. Еще одна популярная схема связана с инвестициями. Мошенники предлагают якобы высокодоходные вложения и вывод денег с брокерских счетов.

«Помните, что сотрудники банков и государственных учреждений не будут обзванивать клиентов для того, чтобы сообщить о проблемах в платежной системе, а также они не запрашивают конфиденциальные данные», - посоветовала аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.